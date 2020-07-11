Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/1c39c81e-c33c-11ea-b2ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: t_khabarovsk/vk.com

В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. По имеющимся данным, на улицы города вышли от 5 до 35 тысяч человек.

Эфир в Сети ведут сотрудники местного отделения оппозиционного политика Алексея Навального. Официальных сведений по числу митингующих в поддержку регионального главы пока нет.

Акция протеста началась утром на площади Ленина. После этого участники митинга прошли по улице Муравьёва-Апостола до здания управления краевого МВД. Толпа перекрыла улицу Ленина, после чего собралась у крыльца администрации Хабаровского края. Там начались выступления. Собравшиеся заявили о своих требованиях относительно дела Фургала. Они хотят, чтобы губернатора судили не в Москве, а в Хабаровске. Также митингующие говорили, что желают оказать поддержку задержанному политику.

К митингующим вышел первый зампред правительства Владимир Хлапов, но его освистали. Люди не хотят подписывать петицию и просто расходиться, предлагают оставаться у здания администрации.

Также участники протеста намерены поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Они хотят позвонить главе государства в Москву, чтобы разбудить его, передаёт портал Znak.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Булатов был партнёром Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатами и губернаторами от партии своих полномочий из-за задержания Фургала. По его словам, губернатора Хабаровского края могут заставить покончить с собой, чтобы закрыть дело.

Как писал NEWS.ru, суд постановил избрать Фургалу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 сентября 2020 года. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Борис Кожемякин намерен обжаловать решение Басманного суда Москвы о заключении под стражу своего подзащитного — губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах в 2004 и 2005 годах.