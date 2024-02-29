Огонь охватил ледокол «Ермак» в Петербурге «112»: на ледоколе «Ермак» в порту Петербурга произошел пожар

Фото: t.me/mchspetersburg

В Большом порту Санкт-Петербурга загорелся ледокол «Ермак», передает Telegram-канал «112». По его данным, судно не эксплуатировалось, пострадавших нет.

Как пишет канал, пожар начался в складском помещении на первой палубе во время сварочных работ. На месте происшествия работают пожарные, сейчас их задача — не допустить дальнейшего распространения пламени. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

До этого в международном аэропорту Астаны произошел пожар, ставший причиной задержки 18 рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. К тушению пожара было привлечено 20 единиц основной техники, три единицы спецтехники и 58 пожарных. Пассажиры аэропорта были своевременно эвакуированы.

Также в Новосибирске сотрудники экстренных служб потушили огонь на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В тушении были задействованы от МЧС 51 человек и 14 единиц техники. Из-за высокой пожарной нагрузки и сложной планировки здания к работам привлекали пожарный поезд.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области по меньшей мере два человека погибли в результате пожара в частном доме. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.