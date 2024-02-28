Два человека погибли при пожаре в частном доме в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в частном доме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, сейчас спасатели разбирают завалы.

Пожар в частном доме площадью 25 квадратных метров произошел накануне в СНТ «Надежда» ВМА им. Кирова, сообщало региональное управление МЧС. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 20:34, через три с половиной часа его ликвидировали.

На месте происшествия работали дежурные смены 153-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 33-й пожарно-спасательной части г. Санкт-Петербурга, — сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», жертвами пожара стали по меньшей мере два человека.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на оптово-строительном рынке в Волгограде. Площадь пожара составила 920 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

До этого в Новосибирске сотрудники экстренных служб потушили огонь на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В тушении были задействованы от МЧС 51 человек и 14 единиц техники. Из-за высокой пожарной нагрузки и сложной планировки здания к работам привлекали пожарный поезд.