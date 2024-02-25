Пожар на рынке в Волгограде локализован почти на тысяче квадратных метров

Фото: t.me/mchs_official

В Волгограде пожарные локализовали возгорание на площади 920 квадратных метров, которое произошло на местном оптово-строительном рынке, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным спасателей, на месте происшествия работают 35 специалистов.

В Волгограде огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 920 квадратных метрах. На месте работают 35 специалистов и 11 единиц техники, — говорится в сообщении.

Пожар вспыхнул на территории оптово-строительного рынка в Волгограде 25 февраля. Предварительно, никто не пострадал. На опубликованных в Сети кадрах видно, как из помещения вырываются клубы густого черного дыма.

Ранее две женщины погибли при пожаре на севере Москвы. По факту произошедшего начата доследственная проверка. По данным следователей, ЧП произошло утром 24 февраля в квартире дома на улице Академика Ильюшина. Одна из пострадавших скончалась на месте, ее тело нашли с признаками отравления угарным газом. Вторая была доставлена в одну из московских больниц, где через непродолжительное время умерла.

До этого два человека погибли и еще один пострадал при пожаре в многоэтажке на севере Москвы. Причиной возгорания в одной из квартир на 20-м этаже стало воспламенение двух аккумуляторных батарей от электросамоката во время зарядки. Жители столицы задохнулись в едком дыму, пострадавшего госпитализировали.