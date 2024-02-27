Аэропорт Астаны задержал вылет 18 самолетов из-за пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В международном аэропорту Астаны произошел пожар, ставший причиной задержки 18 рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По данным Sputnik Казахстан, к тушению пожара были привлечены 20 единиц основной техники, три единицы спецтехники и 58 пожарных. Пассажиры аэропорта были своевременно эвакуированы.

Приносим извинения нашим пассажирам за неудобства. Пассажирам администрация международного аэропорта Астаны раздает воду и напитки. В ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров закусками, — заявили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Астаны продолжит принимать прибывающие рейсы, однако вылет 18 самолетов был задержан. Большая часть из них должна была совершить полет по внутренним рейсам, однако были и воздушные судна, направлявшиеся в Санкт-Петербург, Варшаву и Дубай. Точное время вылета задержанных самолетов остается неизвестным. Отмечается, что возгорание в серверной было локализовано к 08:24 по местному времени.

Как сообщалось ранее, в Приморском крае сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание, возникшее на складе строительных материалов в городе Артеме. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.