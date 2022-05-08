Одну из улиц Ростова-на-Дону назовут в честь погибшего комбата ДНР Жоги

Командир подразделения «Спарта» Владимир Жога / Фото Валентин Спринчак/ТАСС

Одна из улиц в Ростове-на-Дону будет названа в честь погибшего в Волновахе командира батальона ДНР «Спарта», получившего звание Героя России, Владимира Жоги, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Логвиненко. Он отметил, что последние несколько лет Жога проживал в Ростове.

Одна из новых улиц в строящемся микрорайоне Суворовском будет носить имя Героя России Владимира Артёмовича Жоги, — написал градоначальник.

Он добавил, что соответствующее решение было единогласно принято городской комиссией по наименованиям общественных мест, установке памятных знаков, увековечению имён выдающихся людей и памятных событий.

Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. С 2014 года он принимал участие в конфликте на востоке Украины, а в 2016 году взял на себя командование батальоном «Спарта». Погиб 5 марта 2022 года, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи. Посмертно ему присвоены звания Героя ДНР и Героя России.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в Петрозаводске одну из улиц назвали в честь защитников Донбасса. По его словам, это является «данью уважения участникам спецоперации на Украине и памятью о жителях регионов, отдавших жизнь за свободу Донбасса».