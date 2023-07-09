Один человек погиб при падении автомобиля в реку на Камчатке

Фото: СУ СКР по Камчатскому краю

На Камчатке автомобиль съехал с пирса в реку Сокол, в результате чего погиб водитель, сообщается на сайте краевого управления СКР. В салоне также находились двое пассажиров, один из которых спасся, а другой — пропал. Инцидент произошел в ночь на 9 июля в селе Тымлат Карагинского района. Тело погибшего водителя обнаружили в воде спустя несколько часов.

Местонахождение мужчины 1993 года рождения до настоящего времени не установлено, ведутся поиски, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о падении автомобиля в реку в центре Москвы. Инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением. После аварии мужчина остался жив.

В марте в Армении упал в реку школьный автобус с детьми и учителями. Погибла одна женщина. Еще 23 человека пострадали, 15 из них были доставлены в больницу.

В прошлом году в Дагестане автомобиль с туристами упал в Цолотлинский каньон. Водитель не заметил обрыв, который располагался прямо возле смотровой площадки, из-за сильного тумана. В салоне находились двое взрослых и двое детей. Все они погибли.