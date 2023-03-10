Школьный автобус с детьми опрокинулся в реку в Армении

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Неподалеку от села Норашеник в Армении школьный автобус с детьми и учителями упал в реку, сообщает МВД республики. В результате аварии погибла одна женщина, еще 23 человека получили ранения. По факту произошедшего ведется проверка.

Сегодня в 14:20 в Капанское отделение полиции поступило сообщение о том, что на дороге в село Норашеник общины Капан произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус ПАЗ попал в аварию. По состоянию на 16:10 в Капанский медицинский центр доставлены 24 пострадавших гражданина с различными степенями телесных повреждений. Одна из пассажирок, 1970 года рождения, позднее умерла, — говорится в сообщении полиции.

Ранее в Холмском районе Сахалина два бензовоза врезались в школьный автобус, в салоне которого находились 11 детей. По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел после того, как в автобус влетел легковой автомобиль Honda Vezel. В результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки, они были доставлены в больницу с травмами. Информацию об инциденте подтвердили мэр Холмского района Дмитрий Любчинов и главврач Холмской больницы Светлана Мищенко. По словам последней, в медучреждение были доставлены восемь из 11 детей.