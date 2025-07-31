Очередь из машин к Крымскому мосту достигла новых масштабов Очередь из 1120 автомобилей скопилась на подъездах к Крымскому мосту

Свыше 1,2 тысячи машин ждут проезда через пропускные досмотровые пункты на Крымском мосту, сообщили в Telegram-канале оперштаба. По данным источника, всего в очереди стоят 1120 машин. При этом со стороны Тамани насчитывается 94 автомобиля.

В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1120 транспортных средств, — уточнил оперштаб.

Время ожидания для транспорта составляет более трех часов. Такие данные представлены по состоянию на 17:00 мск.

До этого сообщалось, что со стороны Тамани очереди к Крымскому мосту на досмотр ожидают 136 транспортных средств. Со стороны Керчи стояли 863 автомобиля. Время ожидания на тот момент составляло около трех часов.

Ранее стало известно, что свыше тысячи автомобилей скопилось в очереди к Крымскому мосту с обеих сторон. Всего, по данным на 28 июля, здесь стояло 1050 машин.

В воскресенье, 27 июля, в очереди к Крымскому мосту находилось около тысячи автомобилей. Со стороны Тамани проезда на переправу ожидали 58 машин, а со стороны Керчи — 843.