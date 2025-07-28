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28 июля 2025 в 09:24

Более тысячи машин стоят в очереди к Крымскому мосту

В очередь к Крымскому мосту встали 1050 машин со стороны Керчи и Тамани

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свыше тысячи автомобилей скопилось в очередях на подъездах к Крымскому мосту как со стороны Керчи, так и с Таманского берега, сообщает Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на транспортном переходе. Всего здесь стоит 1050 машин.

В понедельник, 28 июля, в 07:00 по московскому времени число автомобилей на подходах к мосту со стороны Тамани и Керчи уже превышало 600. Затем этот показатель вырос.

По информации на 09:00 мск, самый длинный затор наблюдается со стороны Тамани, где ручной досмотр ожидают 653 транспортных средства, время ожидания составляет более двух часов. С Керченской стороны в очереди стоят 397 автомобилей, и водителям там предстоит провести в ожидании свыше часа.

Ранее на Крымский мост в очереди стояли около тысячи машин. Так, в воскресенье, 27 июля, со стороны Тамани ожидали 58 автомобилей. Со стороны Керчи в очереди стояли 843 машины. Время ожидания составляло около трех часов.

В субботу, 26 июля, ночью на Крымском мосту было приостановлено движение транспортных средств. Причина блокировки переправы на тот момент не раскрывалась.

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