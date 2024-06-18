Обвиняемому во взятках главе Минтранса Башкирии изменили меру пресечения Обвиняемого во взятках главу Минтранса Башкирии отправили под домашний арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова, который обвиняется во взяточничестве, отправили под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики. С 8 мая чиновник содержался под стражей, теперь до 27 июня он будет находиться дома.

Суд апелляционной инстанции постановил отменить постановление Советского районного суда г. Уфы от 4 июня 2024 года в отношении Александра Клебанова, материал передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда, апелляционное представление прокурора удовлетворить. В отношении Александра Клебанова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 июня, — говорится в сообщении.

В мае глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ об увольнении с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова сразу после того, как чиновника задержали по подозрению в получении крупной взятки. Клебанов стал министром в декабре 2022 года, до этого он занимал должность замминистра транспорта Пермского края.

17 июня Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной ИФНС России №9 Дарью Ситарову по обвинению в 24 эпизодах получения взятки. Женщине предъявлено обвинение в 15 эпизодах получения взятки группой лиц и девяти эпизодах аналогичного преступления в крупном размере.