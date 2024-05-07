Глава Минтранса Башкирии потерял должность после задержания за взятку

Фото: Минтранс Республики Башкортостан

Александр Клебанов

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об увольнении с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова сразу после того, как чиновника задержали по подозрению в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба главы республики. Сейчас силовики проводят оперативные мероприятия. Клебанов стал министром в декабре 2022 года, до этого он занимал должность замминистра транспорта Пермского края.

Радий Хабиров освободил <...> Александра Клебанова от занимаемой должности. Ранее министра задержали правоохранительные органы, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего главу нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний Антона Филатова. Его обвинили в растрате в особо крупном размере. По данным СМИ, Филатов работал в фирме «Оборонлогистика», одним из кураторов которой был арестованный за взятки экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

В марте ФСБ сообщила о разоблачении преступной организации, включавшей высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. По данным ведомства, они незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды предприятия с целью его будущего рейдерского захвата.