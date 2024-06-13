Замглавы Дальневосточного управления Ростехнадзора арестовали за взятку В Приморье на два месяца арестовали замруководителя Ростехнадзора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора арестован на два месяца по подозрению в получение взятки, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Приморского края. В феврале 2024 года он и двое его подчиненных получили через посредника 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за быструю и беспрепятственную выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки, обеспечивающей электроснабжение новостроек на улице Опорной во Владивостоке.

По данным ведомства, двум подчиненными и посреднику вынесли меры пресечения в прошлом месяце.

Ход и результаты расследования уголовного дела по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и ч.1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) находятся на контроле в прокуратуре края, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее бывшего замначальника полиции краевого ГУ МВД России Михаила Привалихина приговорили к 12 годам лишения свободы за коррупцию. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также он лишен звания подполковника полиции и приговорен к уплате штрафа в 24 млн рублей. По версии следствия, высокопоставленный полицейский получил взяток на 9 млн рублей от главы компании по оказанию ритуальных услуг. За вознаграждение он обещал бизнесмену покровительство в урегулировании конфликта с конкурентом.