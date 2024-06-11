Экс-замглавы полиции российского региона вынесли приговор за взятки Экс-замначальника МВД Красноярского края получил 12 лет колонии за взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Красноярском крае приговорил бывшего замначальника полиции краевого ГУ МВД России Михаила Привалихина к 12 годам лишения свободы за коррупцию, сообщили изданию Lenta.ru в Следственном комитете России. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, также Привалихин лишен звания подполковник полиции и приговорен к уплате штрафа в 24 млн рублей.

По версии следствия, высокопоставленный полицейский получил взяток на 9 млн рублей от главы компании по оказанию ритуальных услуг. За вознаграждение он обещал бизнесмену покровительство в урегулировании конфликта с конкурентом. Взятки полицейскому передавали в виде денег, покупки телефона марки IPhone и охотничьего карабина Браунинг БАР МК 3, оплаты отпуска супруги. Привалихин заявил на суде, что невиновен в коррупции.

Брал, только не понял, за что. Он мне сам их навязывал. Такое ощущения было, что «на, Привалихин, тебе деньги. Подумай, за что их возьмешь», — заявил.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу главу регионального Министерства архитектуры и строительства Владимирской области, обвиняемого в растрате около 12 млн рублей бюджетных средств. Фигурант до этого возглавлял аналогичный департамент в этом регионе.