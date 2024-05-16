Общественницу на заседании Заксобрания Карелии назвали «курицей» Депутат Заксобрания Карелии извинилась за оскорбление общественницы на заседании

Фото: er.ru

Галина Гореликова

Глава комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Заксобрания Карелии Галина Гореликова назвала «курицей» местную общественницу, севшую на заседании в первый ряд, который был предназначен для депутатов. Трансляция опубликована на странице парламента в соцсети «ВКонтакте». Позже Гореликова принесла извинения.

Назад, что ты ее сюда-то? Ты даешь... Здесь депутаты сидят и правительство, посади дальше. Это вообще просто, бесишь. Ее назад надо было, эту курицу, депутатов сюда, — сказала Гореликова.

Оскорбление в свой адрес получила председатель общественной организации «Заонежье» Валентина Сукотова. Заседание в этот момент еще не началось, но микрофоны были включены. Глава комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Заксобрания Анна Лопаткина на слова коллеги отреагировала улыбкой.

Позже Гореликова назвала свои слова недопустимыми. Она объяснила, что переживала из-за заседания своего комитета.

Сама от себя такого не ожидала… Прекрасно понимаю реакцию людей. Не оправдываю себя и считаю, что такие выражения неприемлемы. Приношу свои извинения всем, кого они могли обидеть, — написала она.

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