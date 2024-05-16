Ural Mash: на Урале чиновница приказала женщине «сидеть на жопе ровно» Ural Mash: жительница Урала показала чиновнице грязную воду и получила проклятия

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Telegram-канал Ural Mash сообщил, что в Тюменской области жительница села Прешино Александра повздорила с чиновницей из-за коричневой воды, которая текла из крана в ее доме, и получила проклятия. По данным канала, женщина принесла главе администрации Соровского поселения Светлане Бондаренко грязную воду, но вместо решения проблемы выслушала оскорбления.

Как пишет Ural Mash, чиновница нашла Александру в соцсетях и стала ей звонить. Согласно информации канала, Бондаренко назвала ее «гнилью», «бездельницей», «алкашкой» и велела «сидеть на жопе ровно». Канал также уточнил, что она обвинила Александру в трате времени чиновников, которые «делают благое дело», и пригрозила проклятиями.

По данным Ural Mash, жительница Прешино подала на Бондаренко в суд и выиграла, однако извинений так и не получила, а чиновница обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить решение, поскольку, по ее словам, во время звонков была не при исполнении.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что работнику омского правительства Степану Огорелкову, назвавшему пострадавших от паводка людей «клоунами, которые ничего не добились», нужно научиться держать себя в руках. По словам Милонова, оскорблять оказавшихся в такой ситуации людей точно нельзя.