Милонов осудил чиновника, назвавшего клоунами пострадавших от паводка людей

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Работнику омского правительства Степану Огорелкову, назвавшему пострадавших от паводка людей «клоунами, которые ничего не добились», нужно научиться держать себя в руках, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отреагировал на публикацию чиновника в соцсети «Вконтакте», в которой тот высказался о петиции жителей, жалующихся на плохую подготовку региона к паводкам. По словам Милонова, оскорблять оказавшихся в такой ситуации людей точно нельзя.

Конечно, когда ты находишься на такой должности, нужно держать себя в руках. Оскорблять людей точно нельзя, они сейчас пострадали от стихийного бедствия. Иногда люди в подобных ситуациях могут задавать вопросы, которые тебе кажутся даже не всегда справедливыми, — считает депутат.

Милонов добавил, что даже если чиновник не в силах помочь гражданам, нужно объяснить это им. Он напомнил, что многие люди испытали настоящую трагедию, в связи с чем они могут вести себя эмоционально. Однако всегда следует говорить по-человечески.

Я надеюсь, что эта ситуация закончится не глобальными репрессиями, чтобы чиновник понял, что был неправ и принес свои извинения. А также, чтобы он принял активное участие в решении проблем с паводками, — заключил Милонов.

Ранее в Сети появились кадры из Омской области, где после прорыва плотины 19 населенных пунктов оказались в зоне подтопления. Местные жители совместно со спасателями проводят эвакуацию и укрепляют насыпь.