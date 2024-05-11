Полностью затопленная деревня в Омской области попала на видео Появилось видео затопленной деревни в Омской области после прорыва дамбы

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Омской области вода прорвала плотину, в зоне подтопления оказались 19 населенных пунктов Усть-Ишимского района, кадры с места событий появились в Сети. По информации Telegram-канал Readovka, сейчас местные жители совместно со спасателями проводят эвакуацию и укрепляют насыпь.

Первой под ударом стихии оказалась деревня Ашеваны, расположенная у берега реки Ишим. В регионе усилена работа экстренных служб, рядовые граждане оказывают им всяческое содействие и спасают не только соотечественников, но и животных.

Параллельно с этим общими усилиями они пытаются укрепить защитные сооружения — в область завезли около 400 тонн грунта. Канал уточнил, что сейчас уровень воды в Ишиме остается высоким, а из-за подъема воды погибло множество животных.

Ранее депутат Госдумы Андрей Алехин подтвердил, что в Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу. Депутат добавил, что местные службы и власти «волну ждали». По его данным, она шла из Казахстана через Тюменскую область. На место ЧП уже выезжал губернатор Виталий Хоценко и его заместители.

До этого глава региона Виталий Хоценко объявил эвакуацию в Усть-Ишимском районе из-за паводка, людей направили в пункты временного размещения. Он добавил, что вода продолжает прибывать.