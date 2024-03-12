Обломки рухнувшего в Иваново Ил-76 потушили «112»: в Иваново потушили обломки потерпевшего крушение самолета Ил-76

Фото: t.me/ivanovoobl

На место ЧП прибыл губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский

Telegram-канал «112» сообщает, что оперативные службы потушили обломки российского военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области. По данным канала, на месте происшествия ожидают следственную группу и комиссию Воздушно-космических сил РФ.

Сейчас место крушения оцеплено. По данным «112», экипаж выполнял плановый полет, но сразу после взлета у борта начались проблемы с двигателем.

Министерство обороны России 12 марта сообщило, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете. По данным ведомства, на борту воздушного судна находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров. Ведомство также получило доклад с места происшествия, из которого следует, что предварительной причиной крушения Ил-76 стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.

Telegram-канал Baza пишет, что пилот разбившегося Ил-76 спас десятки жизней. Как сообщает канал, когда летчик понял, что не дотягивает до взлетно-посадочной полосы аэродрома, то увел горящий борт от падения в жилой массив. По данным канала, борт рухнул в лесополосе в районе кладбища.

Свидетельница произошедшего Мария также сообщила NEWS.ru, что самолет рухнул на местном кладбище. Как рассказала местная жительница, были слышны хлопки. По ее словам, к месту происшествия выдвинулись медики и пожарные.