Новым вице-губернатором Петербурга стал сын ректора вуза Сын реактора СПбГУ Сергей Кропачев назначен новым вице-губернатором Петербурга

Фото: Петербургская сбытовая компания

Сергей Кропачев

Сын ректора СПбГУ Сергей Кропачев назначен новым вице-губернатором Санкт-Петербурга, постановление об этом подписал глава города Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного. Кропачев займется регулированием тарифов на электроэнергию, уточнили в администрации.

С сегодняшнего дня Сергей Кропачев будет отвечать за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, непосредственно координировать и контролировать работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению, — сообщили в Смольном.

Кропачев с 2011 года работал в «Петербургской сбытовой компании» (ПСК), где начинал с позиции ведущего юрисконсульта, после чего перешел в дирекцию по работе на рынке электроэнергии, которую возглавил в 2013 году. В его обязанности входила работа с поставщиками, продажи, маркетинг и IT. В 2019 году Кропачев стал гендиректором ПСК, сменив Максима Шаскольского, который перешел на должность вице-губернатора.

6 февраля Беглов освободил от должности вице-губернатора Сергея Дрегваля, покинувшего пост по собственному желанию. Комитет, за который отвечал Дрегваль, временно передали под управление вице-губернатора Кирилла Полякова.