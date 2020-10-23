Новым главой Калининграда стал Андрей Кропоткин

https://static.news.ru/photo/b178d820-151c-11eb-8fdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Невар/ТАСС

Новым главой Калининграда стал руководитель горсовета Андрей Кропоткин. За его кандидатуру проголосовал 21 депутат, против выступили 5. Он сменил на этом посту Алексея Силанова, объявившего о своей отставке накануне.

Постановили в результате тайного голосования считать избранным на должность главы городского округа город Калининград Кропоткина Андрея Михайловича, — пишет ТАСС.

Горсовет одобрил отставку Силанова. О его намерении покинуть пост стало известно накануне, 22 октября. При этом после предыдущего заседания, где были приняты поправки в устав, руководитель совета Андрей Кропоткин заявил, что Силанов доработает до конца срока. Полномочия главы Калининграда должны были истечь в сентябре 2021 года.

Изменения в уставе Калининграда предполагают возвращение должности сити-менеджера, а также разделяются полномочия между ним и главой города. В поддержку этой поправки проголосовало 25 членов Горсовета, двое высказались против. Пост сити-менеджера существовал в Калининграде с 2008-го по 2012 год, кандидат на него назначался решением Окружного совета депутатов сроком на два года.

Алексей Силанов принял руководство местной администрацией в апреле 2018 года. Для этого он покинул пост депутата Госдумы, где представлял Калининградскую область.

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