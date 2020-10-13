Новое пятно загрязнения появилось на Москве-реке

https://static.news.ru/photo/46f4e122-0d58-11eb-a521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mash/t.me

Новое, третье за сутки пятно загрязнения образовалось на поверхности Москвы-реки. Об этом сообщили представители экстренных служб.

Ранее, 12 октября, появились сообщения о появлении цветной пены в районе Пречистенской набережной напротив парка «Музеон». Отмечается, что специалисты взяли пробы загрязнений.

Утром 13 октября такое пятно появилось на Москве-реке возле Нагатинской набережной. Его ликвидировали. Сейчас его появление зафиксировано в районе Москворецкой набережной.

Масляное пятно площадью 20 квадратных метров обнаружено на поверхности реки Москва возле дома 2А, строение 1, на Москворецкой набережной, — цитирует РИА Новости сообщение.

Как писал NEWS.ru, глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский допустил версию, что вытекающая в Москву-реку зелёная вода была с примесью красителя. При этом административное дело уже возбуждено.