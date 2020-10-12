Власти объяснили, почему в Москву-реку вытекала зелёная вода

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Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский допустил версию, что вытекающая в Москву-реку зелёная вода была с примесью красителя.

Чиновник заверил, что ущерб акватории не нанесён, административное делопроизводство открыто.

По самой главной версии, самой понятной, здесь есть домовладение ... проводились какие-то работы на крыше, либо производилась опрессовка систем отопления, в таких случаях используется водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов для того, чтобы посмотреть есть ли где-то протечки... В середине дня был дождь и вместе с осадками подкрашенная жидкость попала в коллектор, после чего непосредственно в Москва-реку, — цитирует Кульбачевского РИА Новости.

Ранее специалисты взяли пробу ярко-зеленой воды, выливающейся потоком из коллектора на Пречистенской набережной напротив парка «Музеон» в Москву-реку. Предполагается, что ярко-зеленая вода может поступать из ливневой канализации.

Кульбачевский заверил, что сейчас сброс окрашенной жидкости в реку прекращен и установлена заглушка. Оперативная группа в домовладении устанавливает окончательную причину происшествия, а результаты проверки будут известны уже во вторник.

Отобрали пробы непосредственно из Москвы-реки и коллектора, сейчас отбираем пробы из ливневой канализации. То, что это не токсично — видно невооруженным глазом, потому что отсутствует неприятный запах и недавно к этому водоспуску подплывало семейство уток, а водоплавающие к грязной воде или химии не полезут. Поэтому хочу всех успокоить, никакого ущерба Москва-реке нанесено не было, — отметил он.

Однако, по словам чиновника, административное дело уже возбуждено и, если будет доказано, что нанесен вред водному объекту, то домовладельцы вынуждены будут заплатить штраф.

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