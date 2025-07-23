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23 июля 2025 в 14:24

Невский проспект в Петербурге закроют на масштабный ремонт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Невский проспект в Санкт-Петербурге готовят к проведению масштабного ремонта. Согласно установленному плану, работы начнутся 3 августа и продлятся ровно один месяц — до 3 сентября, сообщает «Деловой Петербург». По информации издания, общая стоимость проекта реконструкции составляет 461 млн рублей.

Заказчиком работ выступают городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры и «Мостотрест». Планируется, что на Невском проспекте отремонтируют конструктивные элементы и люки канализации, уложат новое асфальтовое покрытие и нанесут свежую разметку. Кроме того, в порядок приведут трамвайные пути, Казанский, Аничков и Зеленый мосты.

Ремонт затронет участок Невского проспекта от Адмиралтейского проезда до площади Восстания, то есть почти 4,5 километра. Проектом предусматривается полное ограничение движения по проспекту, однако закрывать центральную транспортную артерию Петербурга будут не одномоментно, а по этапам.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Петербурге начнется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали и современного железнодорожного терминала. Путь из Москвы в Северную столицу по ней займет 2 часа 15 минут. До 2030 года для РЖД поставят 43 современных поезда, максимальная скорость которых будет достигать 400 км/ч.

Санкт-Петербург
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асфальт
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