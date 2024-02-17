Несколько человек задержали в Петербурге на несанкционированной акции Вишневский: задержаны петербуржцы, возлагавшие цветы на Воскресенской набережной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали несколько человек, которые 16 февраля пришли на Воскресенскую набережную к памятнику жертвам политических репрессий, сообщил депутат заксобрания Северной столицы Борис Вишневский в своем Telegram-канале. По его данным, среди задержанных оказались фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин и журналистка RusNews Элина Козич.

На Воскресенской набережной около 21 часа полиция задержала несколько человек, возлагавших цветы к памятнику жертвам политических репрессий напротив «Крестов» в память об Алексее Навальном. Среди них — фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин (с редакционным удостоверением), снимавший возложение цветов, и журналистка RusNews Элина Козич, — говорится в сообщении.

О смерти осужденного оппозиционера сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу в пятницу, 16 февраля. По данным ведомства, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным RT, причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ФСИН занимается всеми проверками после смерти оппозиционера. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он добавил, что российский лидер проинформирован о смерти политика.