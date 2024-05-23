Несколько человек погибли при пожаре в подмосковном хостеле При пожаре в подмосковном хостеле для вахтовиков погибли шесть человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек погибли, двое пострадали при пожаре в хостеле в Истринском городском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. Огонь охватил частный дом в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково утром 23 мая, когда люди спали. Как отмечается, спальные места в нем сдавались в основном вахтовикам.

По предварительной информации, сегодня около четырех часов утра в частном жилом доме, расположенном в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково городского округа Истра, произошло возгорание, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 80 «квадратов». Тела погибших спасатели обнаружили во время тушения пожара. Их личности устанавливаются. Пострадавшие госпитализированы.

Накануне пожарные потушили электричку, горевшую около станции Поварово-1 в районе подмосковного города Солнечногорска. ГУ МЧС по Московской области опубликовало кадры тушения состава. На них видны выгоревшие изнутри вагоны.

До этого Telegram-канал «112» писал, что электричку уже не спасти, огонь распространился на четыре вагона. Ситуация осложнялась тем, что состав частично стоял на мосту и подобраться к нему пожарным было непросто.

Также 22 мая в городе Ижевске загорелось здание лечебного учреждения системы ФСИН, где находятся пациенты с туберкулезом. Площадь возгорания составила 150 кв. м. По предварительным данным, сначала загорелась трансформаторная подстанция. По данным МЧС, в 12:17 мск было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.