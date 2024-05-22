Полыхающая больница ФСИН для больных туберкулезом попала на видео В Ижевске горит больница с заключенными, больными туберкулезом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Ижевске горит здание лечебного учреждения системы ФСИН, где находятся пациенты с туберкулезом, передает Telegram-канал «112». Площадь возгорания составила 150 кв. м.

По предварительным данным, сначала на точке загорелась трансформаторная подстанция. По данным МЧС, в 12:17 мск было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре по проезду Деповскому в Ижевске поступило в 11:10 мск. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение трансформаторной подстанции. В 12:17 мск объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС региона.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь троих местных жителей, пострадавших при пожаре на улице Рубинштейна в ночь на 22 мая. Всех отправили в отделения реанимации. В результате ЧП пострадали двое мужчин и 72-летняя пенсионерка. 26-летний молодой человек получил серьезные ожоги лица и тела. Один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти. Из опасной зоны эвакуировали 40 жильцов.