Пожар в центре Петербурга отправил троих в реанимацию Молодой петербуржец получил ожоги лица при пожаре на Рубинштейна

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь троих местных жителей, пострадавших при пожаре на улице Рубинштейна, пишет телеканал «78». По предварительным данным, всех отправили в отделения реанимации.

В результате ЧП пострадали двое мужчин и 72-летняя пенсионерка. Уточняется, что 26-летний молодой человек получил серьезные ожоги лица и тела. Один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти.

Пожар в пятикомнатной квартире на Рубинштейна произошел в ночь на 22 мая. Огонь охватил 40 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб тушили возгорание около 2,5 часа. Из опасной зоны эвакуировали 40 жильцов.

Ранее в Рязани в квартирном пожаре погибла пятилетняя девочка. Отец семейства смог вынести из огня лишь троих детей, четвертого спасти ему не удалось. СУ Следственного комитета по региону проводит по данному факту проверку.