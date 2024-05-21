Два человека погибли во время крупного пожара в Якутске Два человека погибли в результате пожара в двухэтажном доме в Якутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар в жилом двухэтажном доме произошел в Якутске на улице Рихарда Зорге, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Уточняется, что два человека погибли, 15 человек были эвакуированы.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огнем был охвачен второй подъезд и кровля дома. К сожалению, в результате пожара погибли два человека. Личности устанавливаются, — отметили в ведомстве.

Предварительная площадь возгорания оценивается в 288 квадратных метров. К тушению привлечены 54 человека личного состава и 13 единиц техники, указали в МЧС.

Ранее в Москве в районе Люблино в ресторане на улице Краснодарской также вспыхнул мощный пожар. По данным МЧС, вспыхнул ресторан и банкетный зал «Ашкым». У здания частично обрушилась кровля. Пожар был успешно локализован, к тушению были привлечены 54 специалиста и 16 единиц спецтехники. Все сотрудники и посетители ресторана смогли покинуть заведение, всего эвакуировались 12 человек.

До этого в Новосибирской области произошел пожар на мусорном полигоне, который находится между городом и поселком Верх-Тула. На место ЧП были направлены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Площадь возгорания составляла шесть тысяч квадратных метров.