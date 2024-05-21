Пожар в рязанской квартире унес жизнь пятилетней девочки СК проводит проверку в связи с гибелью пятилетней девочки в пожаре в Рязани

Фото: МЧС РФ

Пятилетняя девочка погибла в пожаре, вспыхнувшем в квартире жилого дома в Рязани, сообщает пресс-служба МЧС Росссии. По данным ведомства, родители ребенка на момент происшествия спали. Региональное управление Следственного комитета проводит по данному факту доследственную провекру, сообщает пресс-служба ведомства.

Железнодорожным МСО г. Рязани следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели ребенка при пожаре. 21 мая 2024 года при пожаре в одном из многоквартирных домов по ул.Чернышевского г. Рязани погибла девочка 2019 года рождения, — сообщили в СК.

В МЧС России уточнили, что в жилом доме загорелась квартира, где проживала многодетная семья. Ребенок обнаружил пожар первым и разбудил всех остальных. Отец семейства смог вынести из пожара лишь троих детей, четвертый ребенок — пятилетняя девочка — погибла.

По данным ведомства, пожар перекинулся на кровлю здания, его общая площадь составила 100 кв. м. Из дома было эвакуировано не менее семи человек. С огнем вели борьбу 34 человека личного состава и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае на пожаре погиб 10-летний ребенок. В МЧС РФ пояснили, что он надышался едким дымом и скончался в больнице. Старший сын заметил огонь и эвакуировал родных. Состояние остальных членов семьи не уточняется.