Ребенок погиб при пожаре на Ставрополье Во время пожара на Ставрополье 10-летний ребенок надышался дымом и погиб

В Ставропольском крае на пожаре погиб 10-летний ребенок, сообщила пресс-служба МЧС. В ведомстве пояснили, что он надышался едким дымом и скончался в больнице.

Накануне ночью в станице Курская горел частный дом на 100 квадратных метрах. Пожар заметила бдительная соседка и вызвала экстренные службы, — отметили в ведомстве.

В момент возгорания все домочадцы были дома: взрослые и двое детей. Старший сын заметил огонь и эвакуировал родных. Состояние остальных членов семьи не уточняется.

Ранее в жилом двухэтажном доме произошел в Якутске на улице Рихарда Зорге также произошел крупный пожар. Пресс-служба регионального управления МЧС информировала, что два человека погибли, 15 человек были эвакуированы. Площадь возгорания оценивалась в 288 квадратных метров. К тушению были привлечены 54 человека личного состава и 13 единиц техники, указали в МЧС.

До этого в многоквартирном жилом доме по улице Лесной в поселке Ныроб Пермского края произошел пожар. Пресс-служба регионального Следкома известила, что жертвами происшествия стали трое человек: молодая женщина и двое детей 2020 и 2021 годов рождения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, причины инцидента еще не установлены.