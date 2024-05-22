Опубликованы кадры с обгоревшими останками электрички в Подмосковье Сотрудники МЧС потушили электричку около станции Поварово-1 в Подмосковье

Фото: МЧС РФ

Сотрудники МЧС потушили электричку, горевшую около станции Поварово-1 в районе подмосковного города Солнечногорска, передает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Ведомство также опубликовало кадры тушения состава. На них видны выгоревшие изнутри вагоны.

На станции Поварово горели два вагона на 140 квадратных метрах. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались восемь человек, никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что электричку уже не спасти, огонь распространился на четыре вагона. Ситуация осложнялась тем, что состав частично стоял на мосту и подобраться к нему пожарным было непросто.

Инцидент произошел днем 22 мая. Состав немедленно остановили, пассажиров эвакуировали. Состав следовал по Ленинградскому направлению. Движение на ветке было временно ограничено.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», возгорание началось с крышевого оборудования вагона, затем огонь быстро распространился. На видео можно заметить, что территория, где произошло ЧП, огорожена.