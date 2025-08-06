Неизвестная инфекция в детском лагере привлекла внимание прокуратуры

В детском лагере «Черемушки» под Челябинском досрочно завершили смену из-за вспышки кишечной инфекции, сообщила региональная прокуратура. На данный момент проводится проверка обстоятельств произошедшего.

По данным ведомства, первые симптомы заболевания появились у ребенка уже в день заезда. В последующие дни с жалобами на тошноту и боли в животе за медицинской помощью обратились и другие дети, уточнили в прокуратуре.

Особое внимание будет уделено проверке медицинских документов воспитанников. Ведомство намерено выяснить, насколько тщательно проводился медосмотр детей перед заездом. Одновременно решается вопрос о возврате родителям средств за несостоявшуюся смену.

Региональное управление Роспотребнадзора начало санитарно-эпидемиологическое расследование причин вспышки заболевания. Специалисты проверяют соблюдение всех санитарных норм в учреждении.

Ранее сотрудники СК России начали доследственную проверку после того, как в детском лагере под Светлогорском скончался подросток. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По информации калининградских СМИ, мальчику было 14 лет. Он занимался тхэквондо и входил в состав областной сборной.