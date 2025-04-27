Названы место и дата прощания с артистом Гафаровым Прощание с Фиданом Гафаровым пройдет 29 апреля в Башкирском театре драмы

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Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури

Прощание с народным артистом России Фиданом Гафаровым пройдет 29 апреля в Башкирском театре драмы, заявила министр культуры Башкирии Амина Шафикова в своем Telegram-канале. После этого, по ее словам, будет организован траурный митинг.

Прощание с Фиданом Гафаровым состоится во вторник, 29 апреля, в Башкирском театре драмы в 10:00 (08:00 мск. — NEWS.ru), — написала Шафикова.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Гафаров умер на 78-м году. За годы службы в театре Гафаров сыграл множество ролей. Певец стал популярным исполнителем народных и эстрадных песен. Несмотря на преклонный возраст, Гафаров появлялся на сцене БАТД и активно гастролировал с концертами вместе с сыном Азаматом.

До этого в Польше умер актер, сценарист и режиссер Славомир Крыньский, ему было 73 года. Причины смерти не раскрываются. Отмечается, что он скончался в родном городе Лодзи. В некрологе его назвали мастером комедии.

26 апреля умер бывший директор «Квартета И» Сергей Перевозкин. Участник квартета Камиль Ларин рассказал, что ему в начале этого года исполнилось 59 лет. При этом причина смерти не уточняется.