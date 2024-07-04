Вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе» решен Воробьев: создание мемориала у «Крокуса» зависит от восстановления здания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Воробьев

Вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» решен, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сроки его появления зависят от скорости восстановления сгоревшего здания, добавил он.

Глава региона отметил, что власти находятся в контакте с пострадавшими семьями. Помимо этого, с собственником обсуждается возможность создания зимнего сада или сквера в память о жертвах теракта.

Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал. В какой части, как он будет выглядеть — мы будем информировать, — добавил он.

На днях Воробьев сообщил, что часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» могут передать под выставочные площади после восстановления здания. До этого губернатор Подмосковья объявил о возможном появлении памятного сквера на месте концертного зала. На полях Петербургского международного экономического форума он пояснил, что уже обсуждалась реконструкция данного объекта культуры, но на тот момент к единому мнению не удалось прийти.

Crocus Group планирует восстановить внешний контур подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», информировали в пресс-службе компании. Здание получило существенные повреждения во время пожара после теракта. Как уточнили в компании, периметр необходимо восстановить, потому что рядом находятся другие объекты, которые помещают много людей.