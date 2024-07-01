Стало известно, что может быть на месте «Крокуса» Воробьев: часть сгоревшего «Крокуса» могут передать под выставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл» могут передать под выставочные площади после восстановления здания, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что власти Подмосковья находятся в контакте с собственником по этому вопросу.

Там будет скорее всего выставочная площадь, — сказал Воробьев

Концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут, рассказывал губернатор Московской области. По его словам, власти региона не планируют реконструкции здания.

До этого губернатор Подмосковья объявил о возможном появлении памятного сквера на месте концертного зала. На полях Петербургского международного экономического форума он пояснил, что уже обсуждалась реконструкция данного объекта культуры, но на тот момент к единому мнению не удалось прийти.

Crocus Group планирует восстановить внешний контур подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», сообщали в пресс-службе компании. Здание получило существенные повреждения во время пожара после теракта. Как уточнили в компании, периметр необходимо восстановить, потому что рядом находятся другие объекты, которые помещают много людей.