Названо новое число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области SHOT: при крушении Ил-76 в Ивановской области погибли 16 человек

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Жертвами крушения военно-транспортного самолета в Ивановской области стали 16 человек, а не 15, как сообщалось ранее, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, один человек на борту судна не был зарегистрирован, поэтому публиковалась информация о 15 погибших. Останки тел членов экипажа уже обнаружены, уточняет канал.

Министерство обороны России 12 марта сообщило, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете. По данным ведомства, на борту воздушного судна находились 15 человек, среди которых восемь членов экипажа и семь пассажиров. Ведомство также получило доклад с места происшествия, из которого следует, что предварительной причиной крушения Ил-76 стало возгорание одного из двигателей при взлете самолета.

Telegram-канал Baza пишет, что пилот разбившегося Ил-76 спас десятки жизней. Как сообщает канал, когда летчик понял, что не дотягивает до взлетно-посадочной полосы аэродрома, то увел горящий борт от падения в жилой массив. По данным канала, борт рухнул в лесополосе в районе кладбища.

Ранее на севере Мексики разбился частный легкомоторный самолет Piper PA-46, все находившиеся на борту погибли. Авиакатастрофа произошла вблизи международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила. По данным Генеральной прокуратуры штата, среди погибших три женщины и один мужчина.