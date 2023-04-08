Названо неожиданное направление возможной атаки ВСУ Военкор Коц: ВСУ при контрнаступлении попытаются отбить важный транспортный узел в Сватово

Фото: Министерства обороны Украины

Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц заявил, что считает Сватово возможным направлением удара ВСУ при попытке контрнаступления. Город является важным транспортным узлом в ЛНР, пояснил он в интервью URA.RU.

Военкор указал на Сватовский рубеж, как на самый северный участок линии боевого соприкосновения сторон.

В чем его важность: к востоку от этого Сватовского рубежа находится ЛНР, к югу — ДНР, к западу — Харьковская область Украины, к северу — Белгородская область. Это перекресток практически. Противник, как мне кажется, нанесет там либо вспомогательный, либо один из основных ударов. Потому что Сватово — это крупный транспортный узел, и, захватив его, противник сможет развивать наступление и на ЛНР, и на Артемовск, — подчеркнул Коц.

При этом, по мнению военкора, ВС РФ давно готовы к подобной атаке ВСУ. Коц рассказал, что работал на данном рубеже. К примеру, на участке Кременная — Белогоровка наступления ВСУ ожидают давно, добавил он.

По словам Коца, украинские военные пока проводят на Сватовском рубеже разведку боем. Причем у них в тылу находятся ударные группировки. Они уже сформированы и ожидают приказа для наступления, заключил военкор.

Ранее аналитик Института изучения войны Джордж Баррос заявил, что Украина готовится провести самую крупную с начала российской спецоперации мобилизацию, которая поможет в весеннем контрнаступлении. По его мнению, нынешняя мобилизация превысит осеннюю 2022 года в два раза. Аналитик отметил, что ожидаемое наступление может состояться в течение двух ближайших месяцев.