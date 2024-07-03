Названо число пострадавших при атаке ВСУ на подстанцию в Энергодаре Лихачев заявил об ударе БПЛА по подстанции в Энергодаре

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Восемь человек получили травмы в результате атаки ВСУ беспилотниками по Энергодару, заявил глава Росатома Алексей Лихачев, сообщает ТАСС. По его словам, подстанция была атакована в 10:30 мск.

ВСУ ударили беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре, — заявил он.

Отмечается, что среди пострадавших — сотрудники ЗАЭС. Также говорится, что на подстанции после удара ВСУ повреждены оба трансформатора.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии пост радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. В результате атаки объект был уничтожен.

До этого в пресс-службе Запорожской атомной электростанции уже сообщали о нападении украинских военных на подстанцию «Радуга». В результате атаки была нарушена работа инфраструктурных объектов ЗАЭС. При этом стало известно, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

В свою очередь глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Энергодар. По его словам, использование БПЛА против Запорожской АЭС и ее окрестностей неприемлемо.