ВСУ разрушили пост радиационного контроля ЗАЭС

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии пост радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке, сообщает в Telegram-канале пресс-служба администрации атомной станции. Отмечается, что в результате атаки объект уничтожен.

Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения станции, — сказано в публикации.

Ранее в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщили о нападении украинских военных на подстанцию «Радуга». В результате атаки была нарушена работа инфраструктурных объектов ЗАЭС. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

В свою очередь глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Энергодар. По его словам, использование БПЛА против Запорожской АЭС и ее окрестностей неприемлемо.

22 июня директор ЗАЭС Юрий Черничук информировал, что несколько подразделений Запорожской атомной электростанции остались без света после атаки украинской армии. По его словам, обесточенными оказались в том числе транспортный цех, типография и насосные станции, обеспечивающие подачу питьевой воды на объекты.