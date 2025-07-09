Названо число пострадавших после удара дрона ВСУ по дому в Курской области

Названо число пострадавших после удара дрона ВСУ по дому в Курской области Хинштейн: пенсионер пострадал при атаке дрона ВСУ по дому в Курской области

В результате атаки украинского беспилотника на частный дом в селе Карыж пострадал 70-летний мужчина, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ситуация находится под контролем властей.

Сейчас его доставили в Рыльскую ЦРБ, врачи оказывают всю необходимую помощь. В ближайшее время его перевезут в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления — наши врачи сделают для этого всё возможное, — написал он.

Ранее ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка. Врио губернатора Курской область Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о прогремевших взрывах в Новомосковске Тульской области. SHOT добавил, что местные жители услышали громкие хлопки в нескольких районах города и ближайших поселках. Местные власти и Министерство обороны России пока не комментировали эту ситуацию.