Названо число погибших в результате удара ВСУ по Скадовску МЧС: пять человек погибли из-за ракетного удара ВСУ по Скадовску

Фото: t.me/VGA_Skadovsk

МЧС России по Херсонской области сообщило ТАСС, что, по предварительным данным, пять человек стали жертвами ракетного удара Вооруженных сил Украины по Скадовску. Еще 10 местных жителей госпитализированы. Сведений об их состоянии пока нет.

По предварительной информации, пострадали 15 человек, из которых пять человек погибли, 10 госпитализированы в Скадовскую ЦРБ, — уточнило ведомство.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что одна украинская ракета была сбита системой ПВО, другая попала в частный сектор. Обстрел велся около 10 утра 9 ноября.

Несколько дней назад украинская армия американской ракетой разбомбила здание мебельного магазина в Скадовске. По словам Сальдо, атака велась глубокой ночью. Среди людей никто не пострадал. Здание получило сильные повреждения. Глава региона отметил, что удар ВСУ нанес большой материальный ущерб.

Кроме того, Сальдо сообщал об атаке ВСУ российского юга. По его словам, над Геническим муниципальным округом системы ПВО сбили три украинские ракеты, обломки которых упали на землю. Сальдо отметил, что осколки снарядов рухнули вне населенных пунктов. Зенитчики находятся в полной боевой готовности, добавил он.