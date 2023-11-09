Сальдо: 11 человек госпитализировали после удара ВСУ по Скадовску

Фото: t.me/SALDO_VGA

Одиннадцать человек госпитализировали после обстрела ВСУ Скадовска в Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Одна ракета была сбита системой ПВО, другая попала в частный сектор. На месте работают экстренные службы.

Сегодня около 10 часов противник произвел ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения, — написал Сальдо.

Ранее он заявил, что над Геническим муниципальным округом в Херсонской области системы ПВО сбили три украинские ракеты, обломки упали на землю. Сальдо отметил, что, по первоначальным данным, осколки снарядов рухнули вне населенных пунктов. Зенитчики находятся в полной боевой готовности, добавил он.

1 ноября Сальдо сообщил, что над территорией региона были сбиты семь ракет. По его словам, целью атаки ВСУ был Крым. Большинство снарядов было уничтожено в воздухе, две ракеты сдетонировали в пустынном районе, подчеркнул Сальдо.

До этого украинский бригадный генерал Сергей Баранов заявил о подготовке массированных атак беспилотников на российские территории предстоящей зимой. Он уточнил, что удары будут наноситься по приграничным районам и Крыму. Генерал пояснил, что более активное применение БПЛА продиктовано грядущим изменением погодных условий, которые могут препятствовать наземному наступлению ВСУ.