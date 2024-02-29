Mash: боец СВО закашлял кровью и упал без сознания у остановки в Королеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что российский боец, недавно вернувшийся на Родину после ранения, во время прогулки неожиданно потерял сознание и упал недалеко от остановки общественного транспорта в подмосковном Королеве. По данным канала, прохожие вызвали скорую и полицию, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Mash сообщает, что у остановки «Библиотека» мужчина, одетый в гражданское, закашлял кровью, а затем упал без сознания, некоторые прохожие даже не подошли к лежавшему на земле мужчине, затем неравнодушные граждане все-таки вызвали скорую помощь. Когда боец очнулся, его спросили, что случилось, последний сказал, что дело в пулевом ранении.

По данным канала, после этого полицейские получили сигнал о вооруженном нападении, однако через некоторое время стало понятно, что бандитов нет, — пострадавший рассказал, что недавно приехал в город на восстановление после ранения, во время прогулки рана открылась и началось кровотечение, сейчас мужчина в безопасности, его жизни ничего не угрожает.

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