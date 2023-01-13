Названа причина расправы экс-супруга над многодетной матерью на Урале Обвиняемый в убийстве многодетной матери на Урале признался, что задушил ее из ревности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемый в громком убийстве многодетной матери в Свердловской области Александр Белюшин признался, что задушил экс-супругу Любовь из ревности, сообщает региональное управление СК РФ. В ведомстве отметили, что мужчина показал место сокрытия тела.

В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий удалось изобличить подозреваемого в убийстве. При первоначальном допросе он признался в содеянном, пояснив, что задушил потерпевшую из ревности, а также сам впоследствии указал место сокрытия тела убитой, которое до этого не было известно правоохранительным органам, — говорится в сообщении.

До этого мужчина во время допроса рассказал, что накануне задержания убитая приходила к нему во сне и он дал признательные показания, чтобы «облегчить душу».

Ранее стало известно, что мать пятерых детей нашли мертвой в лесу под городом Реж Свердловской области. Отмечалось, что экс-супруг погибшей Белюшин прошел проверку на полиграфе, но на новом допросе признался в преступлении.

Мать убитой Людмила рассказала, что дочь жаловалась на побои и угрозы со стороны экс-супруга. Родительница сообщила, что Любовь накануне гибели чувствовала скорую кончину. Мать Белюшина Раиса в свою очередь обвинила невестку в загуле. По ее словам, мужчина не причастен к преступлению. Более того, женщина рассказала, что у убитой до развода был скандал с супругом после романа с другим молодым человеком.

Ранее Белюшин был арестован на два месяца.