Названа причина массового заражения детей в поезде Тюмень — Адлер Вирусолог Альтштейн: все дети в поезде Тюмень – Адлер могли заразиться гриппом А

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Дети из поезда Тюмень — Адлер могли заразиться штаммом вируса гриппа А, предположил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru. По его словам, либо зараженным был один из ребят, либо к школьникам уже в поезде подсел носитель патогена. Эксперт также выразил надежду, что дети выздоровеют и ситуация с погибшей девочкой не повторится.

Если дети ехали вместе в одном вагоне, то штамм вируса гриппа A заразный. Такое возможно. Источником заражения является зараженный ребенок, кто-то подсел зараженный. В Роспотребнадзоре изучают ситуацию и четко дифференцировали. К сожалению, погибла девочка, очень неприятно. Я надеюсь, остальные выздоровеют и все будет в порядке, — отметил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя школьница. Когда состав проезжал Пензенскую область, состояние девочки резко ухудшилось, после чего она потеряла сознание и умерла. В поезде детей сопровождали двое врачей и медсестра, попытки которых реанимировать девочку не увенчались успехом.

Позднее выяснилось, что дети возвращались домой в Луганскую Народную Республику. Они отдыхали в тюменском лагере по специальной программе для школьников из Донбасса. На данный момент признаки ОРВИ выявлены у 60 человек, еще у 15 подтвержден вирус гриппа А.