Названа крайняя мера наказания, грозящая астраханскому наркодилеру Юрист Хаминский: астраханскому наркодилеру за пять смертей грозит пожизненное

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Юрист Александр Хаминский заявил NEWS.ru, что наркодилеру из Астрахани, из-за товара которого погибли пять человек, грозит пожизненное лишение свободы. По его мнению, правоохранители должны квалифицировать действия мужчины по статьям 228.1 и 109 УК РФ.

В данном случае, исходя из количества отравившихся граждан, речь будет идти о сбыте наркотиков в крупном или особо крупном размере. За такое преступление наступает уголовная ответственность согласно ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ. А это ни много ни мало до 20 лет лишения свободы, — объяснил Хаминский.

Юрист уточнил, что следствию предстоит установить причину смерти и отравления астраханцев. Если подтвердится, что всему виной наркотики, то подозреваемому предъявят второе обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). За это ему могут добавить еще четыре года лишения свободы.

Конечно, степень вины и окончательное наказание определит суд. При этом гибель и отравление большого количества людей явится безусловным отягчающим обстоятельством. И это позволит суду назначить крайнюю меру, предусмотренную ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — пожизненное лишение свободы, — резюмировал Хаминский.

В разных районах Астрахани в ночь с 8 на 9 мая нашли тела пятерых местных жителей, а в городские больницы поступили 14 человек. По предварительным данным, погибшие употребляли метадон.

Telegram-канал Mash позже сообщил, что наркодилера, из-за которого в Астрахани погибли пять человек, задержали. По его данным, дилером оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.

Употребление наркотиков вредит здоровью.