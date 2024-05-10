В Астрахани задержали наркодилера после смерти пяти клиентов

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Распространителя метадона, из-за которого в Астрахани погибло пять человек, задержали, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии.

Сам задержанный признал вину и рассказал, что координаты для работы он получал в мессенджере Telegram. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств по предварительному сговору в значительном размере.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в разных районах Астрахани в ночь с 8 на 9 мая нашли тела пятерых местных жителей. В ведомстве уточнили, что они отравились неизвестным веществом. В городские больницы также поступили 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области. Из госпитализированных 11 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Предварительно, все они употребляли метадон.

До этого в Пятигорске задержали студента медицинского института, приехавшего из Иордании, по подозрению в распространении наркотиков. Молодой человек признался, что организовал поставки запрещенных веществ из Ставропольского края в Кабардино-Балкарию. Теперь иностранцу грозит отчисление из вуза и колония в России.

Употребление наркотиков вредит здоровью.