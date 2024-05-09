В Астрахани неизвестное вещество убило пять человек В Астрахани пять человек погибли и 14 госпитализированы из-за наркотиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В разных районах Астрахани в ночь с 8 на 9 мая нашли тела пятерых местных жителей, сообщили в СУ СК России по региону. В ведомстве уточнили, что они отравились неизвестным веществом. По предварительным данным, погибшие употребляли наркотики.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории Советского и Трусовского районов г. Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества, — сказано в сообщении.

В городские больницы также поступили 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области. Из госпитализированных 11 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Как пишет Telegram-канал Mash, по предварительным данным, жители Астрахани употребляли метадон. Следователи осмотрели места происшествий, опросили очевидцев, изъяли телефоны погибших и пострадавших, а также назначили экспертизы.

Ранее в Москве годовалая девочка попала в больницу с отравлением наркотиками, которые мама не убрала с подоконника. Она заметила, что девочка что-то жует, и достала изо рта дочери запрещенное вещество. Но позже малышке стало плохо, и экстренно пришлось ехать в больницу. Женщина не отрицает, что принимает наркотики. Она замужем за участником СВО, который сейчас находится на фронте.

Употребление наркотиков вредит здоровью.