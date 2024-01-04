Наркоторговец попробовал свой товар и умер от передозировки в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге торговец наркотиками умер от передозировки, когда пробовал свой товар на вкус, пишет LIFE.ru. Тело 38-летнего мужчины обнаружил хозяин квартиры на Московском проспекте после того, как тот не оплатил аренду жилья и не выходил на связь.

Прибывшие на место правоохранители отправили труп на судебную медэкспертизу, а также обыскали жилье и нашли более 200 пакетов с разными наркотическими веществами. Все это также отправили на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре в Москве изъяли 673 килограмма кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 млрд рублей. По данным ФСБ, наркотик латиноамериканского происхождения предназначался для переправки в Евросоюз. Курьеры взяты под стражу. При этом задержаны двое граждан России, которые занимались многоэтапной транспортировкой наркотика. Курьеры арендовали транспорт на подставное лицо, используя поддельные документы.

До этого 59-летний москвич пытался провезти в животе 777 граммов вещества, содержащего кокаин, и умер на борту самолета, следовавшего из Венесуэлы в Россию. При вскрытии в желудке россиянина было обнаружено более 80 контейнеров с жидким веществом. Смерть наступила в результате сильнейшей передозировки.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.